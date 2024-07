Orages : le Rhône placé en vigilance orange

L'épisode orageux est attendu en fin de journée, Météo-France évoque une "franche dégradation orageuse (…) nécessitant une attention particulière dans la mesure où il existe un risque important de phénomènes violents".

De la grêle et d'importantes précipitations accompagnées de rafales de vent pourraient donc s'inviter ce week-end à Lyon et son agglomération.

Météo-France recommande de s'éloigner des arbres et des cours d'eau, de s'abriter dans un bâtiment en dur, d'éviter de se déplacer, de protéger ses biens exposés au vent et inondables, et d'éviter d'utiliser en extérieur son téléphone et des appareils électriques.