Des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en alerte orange aux orages, le Rhône en jaune

Des phénomènes potentiellement violents sont redoutés en Auvergne-Rhône-Alpes selon Météo France qui a placé quatre départements en alerte orange. Une vigilance dès 14h pour la Drôme et l’Ardèche, à partir de 16h du côté de l’Isère et l’Ain. Le Rhône est de son côté en alerte jaune pour trois phénomènes : le vent, les orages et la pluie-inondation. D’après les météorologues, des rafales à 70 km/h pourraient souffler sur la capitale des Gaules dans la journée.

"Jeudi en début après-midi, des orages démarreront sur l’Ardèche et la Drôme. Les pluies s'intensifieront en cours d'après-midi et soirée avec l'arrivée d'un front pluvieux très actif. Ces fortes précipitations à caractère parfois orageux s'étendront vers l'ouest de l’Isère et l’Ain dans l'après-midi et devraient perdurer jusqu'en soirée. Elle se décaleront ensuite vers l'est en s'atténuant peu à peu. Les orages seront accompagnés localement de grêle et de rafales de vent de l'ordre de 70 à 80km/h, mais ce sont surtout les précipitations intenses, tant en instantané qu'en cumuls sur quelques heures qui devraient occasionner les plus importants dégâts. Les cumuls attendus sont de l'ordre de 60 à 100 mm, voire localement 100-120mm en quelques heures, avec des intensités parfois de 40 à 60mm/h", précise le bulletin de Météo France.

Pour rappel, la journée de lundi avait déjà été marquée par d’importantes pluies dans la région lyonnaise. Un cèdre majestueux était tombé sur la façade d’un immeuble à la mi-journée, dans le 6e arrondissement, tandis que l’A7 avait été partiellement coupée au niveau de Valence occasionnant d’importantes perturbations pour circuler en direction de Lyon.