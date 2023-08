Rhône : les Nuits des étoiles ce week-end pour observer et admirer le ciel 

Le but de cet évènement national, créé en 1991, est d’admirer le ciel et les étoiles sous le thème cette année de "Poussières célestes". Au sein du département, quatre lieux vont se prêter au jeu pour cette nouvelle édition.

Ainsi à Vaulx-en-Velin dans le parc François Mitterrand, il y aura ce samedi et ce dimanche entre 17h et 20h des ateliers, des animations et la possibilité d’observer le soleil. A partir de 20h et jusqu’à minuit, des télescopes et lunettes seront disponibles pour regarder les étoiles au travers d’un atelier "se repérer dans le ciel d’été". Soutenue par le planétarium de Vaulx-en-Velin, cette activité est en accès libre.

Dans le reste du Rhône, Saint-Genis-Laval participe aussi à l’évènement en proposant, à proximité du Fort de Côte-Lorette, une soirée le vendredi soir à partir de 21h organisée par la société astronomique de Lyon et intitulée "soirée nuit des étoiles". En cas d’averses, la soirée est reportée au samedi à la même heure. Et puis à Saint-Martin-en-Haut, il sera possible le vendredi et le samedi d’observer le ciel avec des télescopes sur le chemin du Vachon entre 20h30 et 1h du matin.

Enfin, un peu plus au nord, à Saint-Jean-des-Vignes, le club astronomique fête ses 25 ans et organise par conséquent du samedi de 15h30 jusqu’au dimanche à minuit et demi des animations observation du soleil, découverte des constellations et construction de télescopes solaires pour les enfants de 8 à 12 ans, seule activité de tout l’évènement pour laquelle il faut s’inscrire au préalable.