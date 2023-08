Le Rhône en alerte rouge canicule ce mardi, le ministre "en phase" avec la mairie de Lyon

Ce lundi à 16h, Météo-France va basculer le Rhône, ainsi que l'Ardèche, la Drôme et la Haute-Loire en vigilance rouge canicule. Une alerte qui sera effective pour la journée de mardi, où on annonce jusqu'à 38°C l'après-midi (mais 42°C en température ressentie) et 28°C dans la nuit de mardi à mercredi.

A l'occasion de cette vague de chaleur inédite qui s'abat sur une partie du pays, dont particulièrement le Rhône, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, était en déplacement à Lyon ce lundi. Durant sa visite lyonnaise, le ministre a rappelé que selon les scientifiques du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), "le rythme canicule en France allait encore doubler en nombre et en intensité d'ici le début du siècle".

"Lyon fait partie des villes dans lesquelles il y a des idées à prendre"

Présent dans la capitale des Gaules pour évoquer le plan national de gestion des vagues de chaleur présenté le 8 juin dernier, le ministre a reconnu qu'il fallait "repenser nos villes, les renaturer, enlever du bitume" pour faire face à ces épisodes caniculaires. S'il a admis ne pas "partager tous les combats" avec la Ville de Lyon, il se "retrouve en phase" sur ce sujet.

Durant la visite du Parc de la Tête d'Or, il a notamment échangé durant de longues minutes avec le maire de Lyon Grégory Doucet, à l'écart de la foule. Christophe Béchu a reconnu que Lyon "fait partie des villes dans lesquelles il y a des idées à prendre" à propos de ce qui est fait pour lutter contre la canicule.