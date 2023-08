Hausse de la taxe foncière à Lyon

C’est une information qui ne va pas faire plaisir aux propriétaires… La taxe foncière commence à arriver dès ce mercredi, et la note va être salée cette année. Une hausse expliquée par l’inflation, et la décision de certaines municipalités, qui peuvent modifier le taux d'imposition de leurs administrés.

+9% à Lyon

Toutes les communes de France seront concernées par une hausse généralisée de plus de 7%, À cela s’ajoute une augmentation qui sera plus ou moins importante d’une ville à l’autre, +52% à Paris par exemple contre 9% de hausse à Lyon. Du côté de Grenoble, cette augmentation supplémentaire s’établie à +25%, 13% à Brest ou encore 4,5% à Bordeaux et 21% à Metz.

Ces avis de taxe foncière seront mis en ligne dès ce mercredi sur la plateforme impôts.gouv.