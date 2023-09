Jusqu’à 36 degrés : retour de la chaleur cette semaine à Lyon

Cette semaine de rentrée des classes sera marquée par une vague de chaleur en France. Alors que le thermomètre avait dégringolé la semaine dernière après une période de canicule tardive, il fera de nouveau chaud dans les prochains jours en raison d’un anticyclone bloqué en Europe d’une Nord et d’une "goutte froide" sur le Portugal avec au bout "une masse d’air très chaud" venant d’Afrique du Nord, précise Météo France.

Lyon et le Rhône n’échapperont pas à cette hausse des températures. Il fera jusqu’à 35 degrés ce lundi tout comme ce mardi, 34 degrés mercredi et jeudi avant un pic en fin de semaine où le mercure atteindra les 36 degrés, soit plus de 10 degrés par rapport aux normales de saison. De quoi ressortir les ventilateurs…

Cette vague de chaleur devrait durer au moins jusqu’en début de semaine prochaine.