Mission Patrimoine 2023 : le château de Rochebonne à Theizé choisi dans le Rhône

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril est de retour pour une nouvelle édition. Portée par le lyonnais Stéphane Bern, elle a comme objectif d’apporter un soutien financier à des sites de toute la France, notamment par la vente de jeux à gratter illiko Mission Patrimoine et sept tirages Loto dédiés.

La liste des 100 sites départementaux a d’ailleurs été révélée ce lundi. Dans le Rhône, c’est le château de Rochebonne à Theizé, édifié aux XIIème et XIIIème siècles, qui a été sélectionné avec comme projet de mettre à l’abri le site avec des travaux d’urgence de mise hors d’eau.

"L’état des couvertures est très hétérogène, mais en majorité dans un très mauvais état de conservation. Le système de gestion des eaux pluviales n’est plus efficace, altérant les maçonneries déjà lourdement fragilisées. La rétention des eaux pluviales en pieds de murs entraîne des remontées capillaires d’humidité importantes. De plus, la disparition des enduits à la chaux provoque le creusement des joints entre les moellons et fragilise lourdement les maçonneries devenues vulnérables aux entrées d’eau, à la fissuration et à l’éclatement au gel. La défaillance de l’étanchéité de la terrasse entraîne des dégradations importantes dans les voûtes des salles du rez-de-chaussée", peut-on lire sur le site de la Fondation du Patrimoine.

Parmi les autres sites retenus en Auvergne-Rhône-Alpes, on retrouve les anciennes usines de soie de La Galicière à Chatte en Isère, la co-cathédrale Notre-Dame de Bourg-en-Bresse dans l’Ain ou encore le château de Villars dans la Loire.

A noter que la Mission Patrimoine a aidé depuis sa création 50 sites dans la région pour plus de 6,7 millions d’euros d’aides octroyées.