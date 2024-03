Loto du patrimoine : quel site emblématique choisi en Auvergne-Rhône-Alpes ?

L’objectif reste chaque année le même : sauvegarder le patrimoine en péril. Ce sont une nouvelle fois 18 sites des régions de métropole et d’outre-mer qui ont été sélectionnés à l’occasion de cette nouvelle Mission Patrimoine portée par l’animateur lyonnais Stéphane Berne. Ils bénéficieront du soutien financier du Loto du patrimoine de la FDJ.

La liste des sites emblématiques de chaque région a été dévoilée ce mercredi avec comme priorité "le patrimoine sportif" à l’approche des Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été à Paris.

En Auvergne-Rhône-Alpes, c’est l’usine de la Grande Vapeur à Oyonnax qui a été choisie avec le projet de valorisation suivant : "répondre à l’attente forte de la population de réhabiliter cet édifice emblématique de l’industrie locale et unique monument historique de la ville, en un musée dédié aux savoir-faire du peigne et de la plasturgie". Les travaux prévoient notamment une reprise de l’étanchéité, du clos-couvert, des reprises structurelles ainsi que des travaux de maçonnerie et menuiserie pour un montant total de 12,6 millions d’euros. Le chantier débutera début 2025 et se terminera début 2027.

Parmi les autres sites sélectionnés, on retrouve la piscine Alexandre Braud à Vallons-de-l’Erdre en Loire-Atlantique, les écuries du haras national de Saint-Lô dans la Manche ou encore la tribune d’honneur du Parc des Sports de Marville à La Courneuve en Seine-Saint-Denis.

Plus de 860 sites ont reçu l’aide de la Mission Patrimoine depuis sa première édition en 2018.