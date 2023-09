Les jours de Laurent Blanc comptés, l’OL lui chercherait un successeur

Toujours entraîneur de l’OL, mais pour combien de temps ? Depuis la cinglante défaite à domicile ce dimanche contre le PSG qui place Lyon comme lanterne rouge du championnat, Laurent Blanc est plus que jamais menacé. Et il se murmure en interne que les recherches de son futur remplaçant ont déjà été lancées par John Textor et ses équipes. (Lire la suite sur Lyon Foot)