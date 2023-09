Rhône : les lycéens dénoncent l’interdiction du port de l’abaya

Ce vêtement est interdit dans toutes les écoles du pays à la suite d’une demande du ministre de l’Education nationale Gabriel Attal. Dans une lettre rédigée fin août, il précise que cette interdiction existe en raison du "principe de la laïcité" et de la "neutralité de l’Etat". Un sujet qui fait déjà des vagues et qui a fait réagir le Mouvement national lycéen du Rhône dans un communiqué de presse. Ce dernier considère que le véritable but du gouvernement à travers cette loi est plus large que cette simple robe : "La laïcité française qui s’inscrit depuis des décennies dans un contexte socio-culturel chrétien et islamophobe n’est aujourd’hui qu’une excuse pour porter atteinte à des cultures, des valeurs et des traditions minoritaires au sein du pays."

D’autant plus que selon le conseil français du culte musulman (CFCM), l’abaya n’est pas considérée comme un vêtement religieux et son interdiction est jugée comme "infondée" et "sexiste" par le mouvement des lycéens.

Appel à se "mobiliser dès maintenant"

Dans une note de service, Gabriel Attal a expliqué que sa volonté fait suite à la "montée en puissance du port de tenues de type abaya" en ajoutant l’importance de la pédagogie : "Derrière l’abaya, il y a des jeunes filles et il y a des familles. Des êtes humains avec qui il faut dialoguer."

Cependant, bien que l’abaya ait monopolisé l’attention, ce n’est pas le seul habit concerné par cette restriction puisque le qamis a lui aussi été interdit. Il s’agit d’un vêtement porté par les hommes, en général, pour se rendre à la mosquée. Mais ce dernier semble se faire un peu plus discret.

Quoi qu’il en soit, le mouvement national lycéen du Rhône demande dès maintenant un tournant : "Nous dénonçons cette mesure et appelons les professeurs et les lycéens à se mobiliser dès maintenant."