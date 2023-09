Lyon : cet arrondissement va proposer une braderie de 2,5 kilomètres pendant deux jours

Direction le 6e arrondissement ce vendredi et ce samedi pour un début de week-end placé sous le signe du shopping et de la fête. La fédération "Le 6" et les associations de commerçants de l'arrondissement sont à l'origine de cet évènement qui va proposer de nombreuses animations au cours de ces deux journées.

Il y aura donc une immense braderie installée dans les rues du 6e arrondissement avec une particularité et pas des moindres puisqu'elle sera... (Lire la suite sur Lyon Femmes)