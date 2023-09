Découvrez les interventions du SAMU de Lyon ce lundi soir lors d’un reportage inédit sur TFX

Et pour ce numéro inédit, programmé en prime time, c’est le SAMU de Lyon qui sera à l’honneur. Un service qui compte 182 agents des HCL entre les médecins, les infirmiers ou les ambulanciers et assistants de régulation médicale.

TFX promet ainsi une "plongée au cœur des urgences et de l’action, au rythme infernal des sirènes, à la découverte du quotidien de ces hommes et femmes qui ne comptent pas les heures passées à sauver des vies". Parmi les interventions du service d’Aide Médicale Urgente qui ont été filmées, où "chaque minute compte et peut s’avérer décisive", des "tentatives de suicide", une "chute du troisième étage" ou encore "une blessure par fusil".

Retrouvez les urgentistes du Service d'Aide Médicale Urgente de Lyon dès 21h05 sur TFX, canal 10 sur la plupart des boitiers tv.