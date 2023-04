Lyon 6e : à moto, il fonce volontairement sur un piéton, la victime prise en charge entre la vie et la mort

Selon nos informations, un individu âgé d’une vingtaine d’années a été vu dans un état second par des passants sur l’avenue Thiers. Vers 17h30, l’homme à pied aurait notamment manqué de se faire renverser par des voitures et des rames de tramways, alors qu’il déambulait sur les voies, avant d’uriner en pleine rue.

Un motard est alors arrivé sur place avant de stationner son deux-roues pour aller invectiver le piéton désorienté. Mais quelques instants après, toujours d’après des témoins de la scène, le motard a repris sa monture pour foncer sur le piéton. Son engin terminera sa course dans la vitrine d’un bâtiment, brisée par le choc.

L’homme percuté par la moto a été gravement blessé puisque c’est dans un état d’urgence absolue qu’il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté par le SAMU à l’hôpital Edouard-Herriot. Son pronostic vital était vraisemblablement engagé. Dans la nuit, grâce aux soins apportés, son état s’était un peu amélioré et sa vie n’était plus menacée.

Le conducteur de la moto, qui n'aurait pas été blessé, a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Âgé d’une soixante d’années, il devait être auditionné pour donner sa version dans la procédure initiée pour des faits de "tentative d’homicide".

J.D.