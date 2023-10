Lyon : pronostic vital engagé pour un homme après une agression sur les quais de Saône

Selon une information du Progrès, et confirmée par nos sources, une grave agression s’est déroulée peu avant 16h en début de weekend dernier quai Pierre-Scize, non loin du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon sur les quais de Saône.

D’abord appelés, les sapeurs-pompiers ont découvert un homme âgé d’une trentaine d’années qui venait de subir une violente agression. Prise en charge, la victime a vu son état fortement se dégrader lors de son transport à l’hôpital. Le SAMU a ainsi été mobilisé également. C’est avec son pronostic vital engagé que le trentenaire a finalement été admis à l’hôpital Edouard-Herriot. Fort heureusement, les soins apportés ont permis à l’homme de ne plus être entre la vie et la mort.

Selon les premiers éléments de l’enquête ouverte, deux suspects qui circulaient sur des trottinettes ont suivi la victime peu avant les faits. Les investigations se poursuivent pour comprendre ce qu’il s’est exactement passé et retrouver les deux agresseurs présumés qui sont toujours en fuite.

J.D.