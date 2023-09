David Kimelfeld : "Renforcer la présence des maires au sein de la Métropole et leur déléguer des compétences"

La Métropole de Lyon va-t-elle être déjà réformée ? Etienne Blanc et Alexandre Vincendet portent un projet de loi pour revenir à une configuration plus proche de celle du Grand Lyon.

Pour David Kimelfeld, qui fut président de la Métropole, "Etienne Blanc a entièrement raison sur le diagnostic. Mais je ne suis pas d'accord sur le remède. D'abord parce que cette loi ne verra jamais le jour. Et c'est une forme de retour en arrière, de déficit démocratique. On serait la seule collectivité avec un certain nombre de compétences où les habitants ne choisiraient pas leurs représentants".

L'ancien maire du 4e arrondissement estime que "dans le cadre de la loi actuelle", il faudrait "renforcer la présence des maires et leur déléguer un certain nombre de compétences comme la propreté et le RSA".

David Kimelfeld trouve que les difficultés actuelles sont aussi du fait du comportement des écologistes, et notamment du vice-président Fabien Bagnon : "Il faut que Bruno Bernard reprenne en main son exécutif".

Dans les couloirs du pouvoir, on murmure qu'un ticket se prépare pour 2026 : David Kimelfeld à la mairie de Lyon et Alexandre Vincendet à la Métropole. "Peu plausible", selon l'intéressé, qui dit d'abord vouloir "rassembler dans (son) camp".

00:00 Réformer la Métropole de Lyon ?

07:40 Un ticket Kimelfeld/Vincendet ?

08:53 Les Progressistes

10:00 Fin de la guerre avec Gérard Collomb

10:44 Elections européennes