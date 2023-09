Lyon : trois bouchons lyonnais mythiques changent de mains

Ce ne sont pas moins de trois bouchons lyonnais qui vont ou qui ont changé de propriétaire. Ainsi, Arlette Hugon, qui possède le restaurant Le Bouchon Lyonnais dans le 1er arrondissement de Lyon, a annoncé qu’elle allait placer son établissement en location-gérance pour une durée de deux ans. Les repreneurs ne sont autres que Paola, une ancienne serveuse avec qui elle a déjà fait équipe et une cheffe, amie de cette dernière, rapportent nos confrères de Tribune de Lyon. La transition se fera donc en douceur.

Même son de cloche du côté du bouchon Le Musée dans le 2ème arrondissement de la capitale des Gaules. Luc Minaire, parti à la retraite, a laissé sa place durant l’été à Quentin Delbassée, qui compte bien faire en sorte que rien ne change pour ne pas perturber le client. Il faut dire que Luc Minaire n’a pas vendu a n’importe qui, puisque Quentin Delbassée travaille dans cet établissement depuis plus de 8 ans maintenant.

Enfin, le Café du Jura va aussi changer de propriétaire. Brigitte, la mère, et Benoit Josserand, son fils, vont vendre leur bien. Brigitte est à la retraite depuis à peine un an, après près d’un demi-siècle de travail, et Benoit ne se voyait pas reprendre le flambeau tout seul. Les repreneurs, Edouard Baudin et Daniel Mouton, déjà propriétaires du bouchon Le Val d’Isère, ont pour objectif de créer un établissement familial, ce qui convient parfaitement aux vendeurs. Mais ici aussi, les clients ne devraient pas être trop déstabilisés, puisque les employés seront les mêmes, et les recettes aussi.