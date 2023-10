Attaques en Israël : les manifestations non déclarées interdites à Lyon ce mardi

Un arrêté préfectoral a été publié pour interdire tous rassemblements revendicatifs non déclarés ce mardi de 17h à minuit dans un périmètre délimité par le quai Jean Moulin, la place Louis Pradel, la rue Puits-Gaillot, la place des Terreaux, la rue Constantine, le quai de la Pêcherie, le quai Saint Antoine, le quai des Célestins, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint-Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton, le quai Jules Courmont, le quai Jean Moulin et la place Louis Pradel. Un autre périmètre est également concerné, délimité par le cours Lafayette, le quai Augagneur, le cours Gambetta, l’avenue de Saxe et le cours Lafayette, y compris la place Gabriel Péri.

La manifestation déclarée organisée par le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF), "en solidarité avec Israël et les Israéliens", est, elle, maintenue. Elle débutera à 18h30 sur la place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon. Plusieurs centaines de personnes devraient y participer, dont des élus.

Mais les autorités craignent des débordements. Car un appel signé par le FAL (Fosse aux Lyons) qui fait référence au groupe armé palestinien est relayé sur les réseaux sociaux pour organiser un cortège pour la Palestine au départ de la place du marché des Minguettes à Vénissieux. Les manifestants sont invités à déambuler en voiture "avec drapeaux et écharpes" à partir de 20h.

Une forte présence policière devrait être mise en place.