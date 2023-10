Ville de Lyon : une minute de silence en hommage à l’enseignant Dominique Bernard tué à Arras

Ce lundi, peu avant 14h, la Ville de Lyon et l’ensemble de ses représentants et agents ont respecté une minute de silence en hommage à Dominique Bernard, l’enseignant de 57 ans tué vendredi au lycée Gambetta-Carnot à Arras, par un ex-élève radicalisé. Ce moment de recueillement était également en mémoire de Samuel Paty, trois ans après son assassinat dans un collège à Conflans-Sainte-Honorine.

Dans la cour haute de l’Hôtel de Ville, le maire de Lyon Grégory Doucet a prononcé une courte allocution en hommage aux deux professeurs : "Si chaque vie détruite par ces attaques ignobles est inestimable, l’attaque d’un professeur est encore plus lourde de sens. (…) Elle vise à imposer la terreur face à l’enseignement de la raison et de l’émancipation, de la tolérance et de l’esprit critique. Elle cherche à ébranler les fondements de notre République", a commenté l’édile.

Dans le même temps, le même hommage était rendu par la préfète du Rhône Fabienne Buccio, au lycée Edouard-Herriot dans le 6e arrondissement, où Samuel Paty a été scolarisé. La députée de la 4e circonscription du Rhône Anne Brugnera et les maires du 2e et du 6e Pierre Oliver et Pascal Blache étaient également présents aux côtés de la préfète, des élèves et des professeurs du lycée.