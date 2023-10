Le Rhône placé en alerte orange aux vents violents

Si les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance rouge pour de fortes pluies, la Vallée du Rhône sera elle touchée par des vents violents.

Le Rhône, la Loire, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche et la Haute-Loire sont concernés par une vigilance orange à partir de minuit et jusqu’à 6 heures vendredi matin. Cet épisode venteux sera marqué par des rafales pouvant atteindre les 100 km/h en plaine, et les 120 km/h sur les reliefs. "Le vent s’atténuera en fin de nuit", précise Météo France.