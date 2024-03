Tempête Nelson : le Rhône placé en vigilance orange aux vents violents

Alors que la tempête Nelson a touché l'ouest de l'Hexagone ce jeudi, la région sera concernée dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le vent du sud va se renforcer et soufflera fort en journée vendredi, indiquent les services de Météo France. "Les rafales de vent attendues sont généralement comprises entre 60 et 90 km/h en plaine, 90 à 110 km/h sur les sommets, voire plus sur les plus hauts sommets alpins. Sur le relief du Pilat, les rafales atteignent 100-110 km/h et pourront se propager en vallée du Gier, jusqu'à Givors, voire jusqu'à l'est lyonnais", est-il précisé.

Les parcs de la Ville de Lyon pourraient être fermés par mesure de sécurité.

A Villeurbanne, la mairie anticipe déjà et fermera ce vendredi jusqu’à 13h les parcs et jardins - squares Edmond-Michelet, de la Doua, Edouard-Glissant, Henry-Frenay, Carmagnole liberté, les parcs Vaillant-Couturier, de la Commune-de-Paris, des Droits-de-l’Homme, Jacques-Prévert, Etienne-Gagnaire, Jacob-Hugentobler - ainsi que les deux cimetières communaux. Sur les marchés, les commerçants ont pour consigne de ne pas déployer d’équipements de type tonnelle.