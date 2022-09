Orages : le Rhône de nouveau en alerte orange

Les météorologues ont décidé de placer le département du Rhône en alerte orange aux orages. L’alerte entrera en vigueur à 15h et s'étend pour le moment jusqu’à minuit.

Dans le détail, les éclairs sont attendus dans l’après-midi sur le Massif central. Les orages prendront "un caractère sévère entre Haute-Loire, Loire et Rhône et poursuivront leur route vers le Nord Isère et l'Ain en fin de journée", selon Météo France. De la grêle, des rafales à plus de 80 km/h et de fortes pluies sont redoutés, avec un potentiel cumul de 60mm d’eau en seulement 30 minutes /1 heure.

"En soirée, le système orageux s'organise en un corps qui va traverser la région de l'Ardèche aux plaines de l'ouest de l'Ain et continuer vers l'est dans la nuit" concluent les experts.