Lyon : des agents SNCF ont-ils balancé trois cygnes par-dessus le pont ferroviaire de Perrache ?

Il y a quelques jours, trois jeunes cygnes ont été récupérés grièvement blessés par l'association L'hirondelle à Lyon. Ils ont fait une lourde chute de 10 mètres dans l'eau depuis le pont ferroviaire de Perrache au-dessus du Rhône.

Le pronostic vital des oiseaux est engagé, ils souffrent de graves fractures qui devraient les empêcher de revoler un jour s'ils s'en sortent.

Sauf que selon l'association, il ne s'agit pas d'un accident. Selon plusieurs témoignages recueillis, ce sont des agents SNCF qui ont récupéré les cygnons alors que ces derniers auraient percuté des caténaires. Ils les auraient ensuite balancés par-dessus la rambarde. Ont-ils cru bien faire en pensant qu'ils allaient s'envoler ? Ou s'agit-il d'un acte cruel sans considération pour les animaux?

"Le cygne est une espèce protégée et sa destruction est punissable de 2 ans de prison et 150 000 euros d’amendes. Il est grand temps que la SNCF, qui a déjà un passif et a été poursuivie “pour atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal domestique”, mette en place des procédures sérieuses et légales sur l’ensemble du territoire afin que ces comportements ne se reproduisent plus !", s'emporte l'Hirondelle qui indique réfléchir à porter plainte.

La SNCF, interrogée par le Progrès, annonce de son côté avoir ouvert une enquête interne pour retrouver les agents fautifs, et se dit prête à collaborer à l'avenir avec l'association.