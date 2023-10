Un rassemblement "pour la Paix" à Lyon ce jeudi

"Pour une paix juste et durable en Palestine et Israël", c’est l’objet du rassemblement porté par l’intersyndicale ce jeudi à la mi-journée.

"Depuis plus de 10 jours, la population de Gaza subit des frappes terribles faisant suites aux tragiques évènements survenus en Israël et en Palestine. La réponse au terrorisme ne peut en aucun cas être celle de la punition collective du peuple palestinien" souligne l’UD CGT du Rhône.

"Aucun drame ne peut et ne doit être récupéré à des fins politiciennes et sécuritaires : la CGT œuvre pour un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, la fin de la colonisation et l’ouverture d’un processus de paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. L’UD CGT 69 exige que tout soit mis en œuvre pour venir en aide aux populations civiles. La CGT travaille actuellement à la construction d’un arc de forces le plus large possible en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et d’une paix juste et durable pour cette région du monde. L’UD CGT 69 adresse, une fois encore, tout son soutien aux milliers de victimes israéliennes et palestiniennes. Elle continuera à agir pour la paix et pour la reconnaissance pleine et entière de l’État de Palestine".