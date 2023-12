"J’avais mal aux fesses !" : quand deux Lyonnaises décident de révolutionner le confort des étudiants dans les amphithéâtres

"On n’avait pas envie d’une application. On voulait régler un vrai problème", se souviennent les deux jeunes femmes âgées de 23 et 24 ans. Leur projet va se tourner vers le confort des étudiants dans les amphithéâtres. "J’avais mal aux fesses", se souvient Damia qui pense alors à la création d’un coussin. "La honte de ramener un coussin dans un amphithéâtre", estime Fanny. Un brainstorming permet alors de trouver la solution.

Créer un coussin qui soit à la fois confortable mais qui puisse aussi servir de... (Lire la suite sur Lyon Femmes)