Ain : appel à témoins pour retrouver un octogénaire porté disparu

Et cet habitant d'Ambronay âgé de 86 ans n'a plus donné signe de vie depuis.

La gendarmerie de l'Ain lance un appel à témoins pour retrouver l'octogénaire aperçu pour la dernière fois vers la station d'épuration de sa commune. L'un de ses chiens a été retrouvé en train d'errer. La brigade cynophile a ensuite suivi une trace jusqu'à une falaise, sans pour autant retrouver Tino. Un drone a été dépêché sur place, mais là encore, sans résultat.

Si vous avez des informations concernant Tino, ou si vous l'avez aperçu depuis samedi après-midi, vous pouvez contacter la gendarmerie d'Ambérieu-en-Bugey au 04 74 38 00 35.

Le disparu est de taille et de corpulence moyenne, il a les cheveux blancs et très courts. Au moment de sa disparition, il portait un blouson gris-orange, un jean et un bonnet marron.