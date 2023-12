Suppression de places de stationnement : un garagiste gagne au tribunal contre la Métropole de Lyon

Installé depuis trente ans derrière la mairie du 3ème, ce garagiste avait déposé un recours devant le tribunal administratif pour faire annuler une décision de la Métropole de Lyon, rapporte le Progrès. Celle-ci prévoyait de végétaliser les abords du parvis de la mairie et favoriser les mobilités douces, et donc de supprimer des places de stationnement devant son garage dans le cadre de ce projet de réaménagement partiel de la rue François Garcin. Le garagiste craignait la mort de son entreprise puisque ses clients ne pouvaient plus stationner.

Pétition

Une pétition avait même été lancée, collectant plus de 2 700 signatures en faveur de Christian Armanet.

L’audience s’est tenue le 28 novembre. Le jugement, en faveur du garagiste, a été rendu ce 12 décembre : "La décision de procéder au réaménagement de la portion de la rue François-Garçin (…) est annulée", a statué le tribunal. Tout le projet tombe donc à l'eau.