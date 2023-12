Lyon, lieu de tournage de la nouvelle série du réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen

Rodrigo Sorogoyen a posé ses valises à Lyon pour le tournage de sa nouvelle série "Los Años Nuevos". Après ses films Que Dios nos perdone, El Reino et As Bestas, ainsi que la trop méconnue série Antidisturbios, le réalisateur a choisi d'adoucir le ton de sa prochaine oeuvre, puisque Los Años Nuevos racontera l'évolution d'une histoire d'amour de 10 ans, en s'attardant sur chaque réveillon.

Selon France Info, un épisode a été tourné intégralement dans la capitale des Gaules durant deux semaines.

Rodrigo Sorogoyen est francophone et est un amoureux de la France, son film Madre se déroule sur la façade Atlantique des acteurs français et As Bestas dépeint la descente aux enfers d'un couple de Français installé en Galice.

"Rodrigo connaissait déjà Lyon et l'a préféré à Paris, il a donc situé le scénario ici, en s'inspirant de la ville et en intégrant ses lieux emblématiques, notamment les traboules", a expliqué le producteur de la série Nacho Lavilla à nos confrères. Tandis que Rodrigo Sorogoyen qualifie Lyon de "très cinématographique".

Los Años Nuevos sera composée de 10 épisodes, tous tournés à Madrid, sauf un Réveillon lyonnais. Elle doit sortir sur petit écran à la fin de l'année 2024.