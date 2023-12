L'île Barbe, repaire de druides adeptes de sacrifices humains ?

Mais derrière ce calme bucolique en bord de Saône se cache peut-être un passé sanglant.

C'est en tout cas ce que laisse entendre l'une des légendes derrière la dénomination de ce petit bout de terre coincé à la frontière entre Lyon et les communes du nord.

L'île Barbe aurait abrité une congrégation de druides adeptes des sacrifices humains. Une sorte de croisement entre Panoramix et Michel Fourniret. La "barbe" ferait alors référence à la fois à leur longs poils blancs, ainsi qu'au mot "barbare". Des vestiges celtes ont été retrouvés sur place, mais rien n'a jamais permis de confirmer que les terribles pratiques étaient bien réalisées ici.

L'explication la plus sérieuse sur la dénomination de l'île Barbe est moins drôle : il s'agirait de la transcription française du latin "insula barbarica", soit l'île sauvage.

Ironie de l'histoire, les premiers chrétiens persécutés de Lugdunum au IIe siècle se réfugièrent à l'île Barbe. C'est pour cela que l'une des plus premières abbayes de la Gaule y fut construit au Ve siècle. Le christianisme aurait alors échappé aux tortures et meurtres sur une terre où les rites païens les plus féroces auraient eu lieu…

De tous temps, des légendes ou des pratiques ont tenté de faire peur et d'éloigner les curseurs de l'île Barbe. On raconte aussi que des sirènes et des sorcières y sévissaient.

De nos jours, les écologistes participent à cette histoire en fermant le pont aux automobilistes, repoussant à 2027 une possible réouverture après de longs travaux nécessaires pour le plus vieil ouvrage de Lyon.