Travaux du pont de l’Île Barbe : une réunion publique en visioconférence ce mardi soir

Très endommagé au niveau des câbles et du tablier, le pont de l’Île Barbe a besoin d’une grosse rénovation. La Métropole de Lyon, qui est en charge de la maintenance de tous les ouvrages traversants le Rhône et la Saône sur son territoire, a décidé d’organiser une réunion publique d’information en visioconférence. Ouverte à tous, cette session sera animée par Fabien Bagnon, vice-président en charge de la voirie, Philippe Cochet, maire de Caluire, Valentin Lugenstrass, adjoint au maire de Lyon délégué à la mobilité et Anne Braibant, maire du 9e arrondissement.

Y seront présentés le déroulement des travaux, le nouveau plan de déplacements et le projet de reconstruction. Pour y participer, il suffira de se connecter à 18h30 en cliquant sur ce lien.