Lyon : offrez-vous le mobilier et la vaisselle de l’Auberge de l’Ile Barbe

L’ex-étoilé a de nouveaux projets et souhaite changer de cap. C’est pourquoi une vente d’une partie du mobilier de l’Auberge de l’Ile Barbe est organisée à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, en partenariat avec La Vaisselle des Chefs.

Elle se tiendra de 14h à 19h ce vendredi, de 10h à 19h samedi et de 10h à 15h dimanche, sous réserve de disponibilité. La vente aura lieu sur le parvis de l’Auberge de l’Ile Barbe, place Notre Dame de l’Ile Barbe, dans le 9e arrondissement.

Au menu : tables et chaises sur mesure, batteries de cuisine en cuivre, seaux à champagne, luminaires et vaisselle Bernardaud, etc.