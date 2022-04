Lyon : un nouveau projet pour le chef de l’ancien restaurant étoilé de l’Auberge de l’Ile Barbe

Il faut dire que l’Auberge de l’Ile Barbe a connu des dernières années difficiles en raison des confinements successifs et de la "fatigue" du chef des lieux, Jean-Christophe Ansanay-Alex. En novembre dernier, celui qui était derrière les fourneaux de l’établissement gastronomique familial depuis 1991 avait fait part de sa volonté de céder sa place à un chef plus jeune contre le versement d’un loyer.

On apprend cette semaine qu’un changement de cap est en cours pour Jean-Christophe Ansanay-Alex. "Il accueillera de nouveau le public à l’Auberge de l’Ile pour des dîners prviés sur-mesure et sur réservation, à partir de cet hiver. Puis à l’été 2023, il inaugurera également un nouveau projet sur une île… plus au sud !", est-il écrit dans un communiqué. Aucun détail supplémentaire n’est donné sur ce mystérieux projet.

Afin de préparer ce nouveau projet, le chef Jean-Christophe Ansanay-Alex va se séparer d’une partie de son mobilier. Ce dernier sera proposé au public lors d’une vente exceptionnelle organisée les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai. "Une rencontre printanière avec les Lyonnais, fidèles ou non de son établissement, sous le soleil du mois de mai".