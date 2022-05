Malgré son départ en Italie : le chef de l’Auberge de l’Ile-Barbe veut rester ouvert pour ses proches

Une vente d’une partie du mobilier et de la vaisselle de l’Auberge de l’Ile-Barbe est organisée de ce vendredi et jusqu’à dimanche. Au total, environ 3 000 pièces seront disponibles avec des nouveautés chaque jour.

Pour rappel, la vente a lieu sur le parvis de l’Auberge, dans le 9e arrondissement de Lyon, de 14h à 19h ce vendredi, de 10h à 19h samedi et de 10h à 15h dimanche en fonction des objets restants.

Cette vente est organisée en partenariat avec la Vaisselle des Chefs, un organisme qui donne une seconde vie au matériel et à la vaisselle des chefs. L’argent récolté sera reversé à l’association Kiwanis, en faveur des enfants malades à travers le monde.

La raison de cette vente ? Le chef Jean-Christophe Ansanay-Alex souhaite changer le modèle économique de son restaurant. Il accueillait une dizaine de table pour, dorénavant, ne recevoir qu’une dizaine de personnes autour d’une seule table pour des "dîners privatifs", déclare le chef qui a perdu son étoile cette année.

Le chef dément également le fait que son restaurant soit fermé : "l’Auberge est fermée au public, oui, mais elle reste ouverte pour mes proches et mes amis."

La Casa Manzoni da Zino

Après avoir passé une trentaine d’année dans la cuisine familiale de l’Auberge de l’Ile Barbe, Jean-Christophe Ansanay-Alex souhaite "avoir [son] propre restaurant selon comment [il voit] un restaurant."

C’est pourquoi il a acheté une maison à Forio sur l’île d’Ischia, dans la baie de Naples : la Casa Manzoni. "Je passais [à Ischia] mes vacances de mes 5 à mes 15 ans", confie Jean-Christophe Ansanay-Alex.

Dans cette nouvelle maison, Zino, comme on le surnomme en Italie, va expérimenter une nouvelle façon de cuisiner : le home ristorante. Concrètement, accompagné de son second Francesco, il accueillera entre six et dix clients chez lui.

Le principe d’une clientèle privative est dans le même esprit que ce qu’il met en place à Lyon. "Si ça fonctionne à Lyon, je ferai la même chose en Italie", explique le chef. Mais "ça ne sera pas la même cuisine", ajoute-il. "A Lyon, c’est le restaurant de mes parents donc ça sera une cuisine simple alors qu’en Italie je ferai quelque chose de plus thématique et de plus sympa."

Jean-Christophe Ansanay-Alex sera présent en Italie de Pâques à la Toussaint et le reste de l’année, il sera de retour à l’Ile-Barbe. Pour réserver une table, il faut soit faire partie des proches du chef, soit tenter de le contacter par mail car plus aucun standard téléphonique n’existe.

M.N.