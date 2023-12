Lundi, Lola, 15 ans, se volatilisait à Villefranche-sur-Saône. Ce dimanche, à la veille de Noël, la police rhodanienne lançait un appel à témoins pour la retrouver, estimant qu'elle pouvait être à Lyon.

L'adolescente a finalement été retrouvée saine et sauve. La DDSP du Rhône demande ce lundi à ce que l'appel à témoins et la photo de Lola ne soit plus diffusés.