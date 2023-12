Lyon : en scooter, il percute une voiture de la BAC

Jeudi matin vers 8h, un homme circulant à scooter dans le 7e arrondissement de Lyon a percuté un véhicule banalisé de la BAC. La collision s'est produite à l'angle de l'avenue Félix Faure et de la Grande rue de la Guillotière.

Le conducteur du scooter a été projeté sur plusieurs mètres. Il n'a toutefois pas été grièvement blessé, mais a tout de même été hospitalisé.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l'accident. On ne sait pas encore si les policiers de la BAC étaient ou non en intervention, et s'ils utilisaient un gyrophare.