Emeutier l'été dernier, il est retrouvé par hasard lors d'un contrôle routier près de Lyon

Et pour cause, les préjudices pour les commerçants touchés sont parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros, entre les dégâts provoqués et les vols commis.

Pour ce magasin du boulevard Pinel à Bron, c'est ainsi une note de 150 000 euros qui résulte du pillage d'émeutiers le 1er juillet dernier.

Deux suspects étaient identifiés par les enquêteurs parmi les nombreuses personnes qui étaient entrées de force dans l'enseigne.

Le premier, âgé de 20 ans, était interpellé et placé en garde à vue. Mais aucune charge ne pouvait être retenue contre lui.

Le second, âgé de 19 ans et déjà défavorablement connu de la police, demeurait introuvable.

Grâce au mandat de recherche délivré à son encontre, les forces de l'ordre ont réussi à mettre la main sur lui ce mercredi à l'occasion d'un contrôle routier. Lors de son interrogatoire, le jeune homme a reconnu les faits reprochés, à savoir des dégradations et le vol de parfums.

Présenté au parquet de Lyon, il devait être jugé ce vendredi après-midi en comparution immédiate.