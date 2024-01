Parmi les porteurs de la flamme olympique, une joueuse de l'OL

La dernière fois que la France a vu la couleur de la flamme olympique c'était... en 1992, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver d'Albertville. La tradition veut que la flamme soit allumée avec l'aide des rayons du soleil lors d'une cérémonie à Olympie, en Grèce, où sont nés les jeux antiques dans leur forme la plus pure. Elle sera ensuite transportée à Athènes, et partira en mer jusqu'à Marseille en bateau, où elle commencera son périple le 8 mai 2024. Vient ensuite le défilé de la flamme dans différents territoires français (dans la région, seulement trois départements l'accueilleront).

A partir de mai 2024, ce seront donc 11 000 porteurs de flamme qui se relaieront aux quatre coins de la France, et parmi eux l'on retrouve un nom bien connu des lyonnais : Eugénie Le Sommer, attaquante de l'OL. Elle portera la flamme le 6 juin 2024 dans le Morbihan, en Bretagne, d'où elle est originaire.

La flamme olympique ne passera en revanche pas par Lyon, comme l'avait annoncé la Métropole l'été dernier, car jugée trop coûteuse : les coordinateurs des JO demandaient la somme de 180 000 euros aux collectivités pour être inscrit sur le parcours.

Les prochains JO d'hiver, en 2030, pourraient avoir lieu dans la région, après la candidature de Laurent Wauquiez et Renaud Muselier auprès du Comité international olympique malgré les critiques concernant l'impact environnemental d'un tel évènement.