OL féminin-Slavia Prague : répéter les gammes

Ce mercredi soir, l’OL féminin reçoit le Slavia Prague dans le cadre de la sixième et dernière journée du groupe B de Ligue des champions. Avant cette rencontre, les Fenottes ont trois points d’avance sur Brann et, avec une différence de buts de +20, sont quasi assurées de tomber sur un adversaire plus confortable en huitièmes de finale. (Lire la suite sur Lyon Foot)