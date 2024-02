La ligne TGV Paris-Lyon fermée plusieurs jours pour cause de travaux

Mais une telle fermeture, sur une ligne TGV aussi importante, c'est rare et promet de chambouler le quotidien de milliers de personnes.

SNCF Réseau annonce ce jeudi que la ligne Paris-Lyon sera fermée du samedi 9 au mardi 12 novembre 2024 inclus, afin de réaliser des travaux.

La ligne la plus fréquentée d'Europe sera alors équipée du système de signalisation ERTMS qui doit améliorer la régularité et la fiabilité des trains. Cela permettra à l'horizon 2030 d'augmenter de 25% la capacité de la ligne.

En prenant cette décision, la SNCF ne va pas seulement paralyser les TGV qui empruntent l'axe, mais aussi les inOui de la SNCF et les Frecciarossa de Trenitalia. Les Ouigo et les TER ne devraient pas être impactés.

On ne sait pas encore si des alternatives seront déployées par la SNCF pour permettre aux voyageurs de trouver plus facilement une solution de repli, ou si ces derniers seront livrés à eux-mêmes pour réaliser le trajet entre la capitale et celle des Gaules.