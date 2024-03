Ramassage des ordures ménagères dans la Métropole de Lyon : ce qui change à partir du 9 mars

À partir de ce samedi, et pour une durée de sept ans, les nouveaux marchés de collecte des déchets entrent dans leur phase opérationnelle.

Principal changement, de nouvelles fréquences de collecte interviendront dans certaines communes concernées. Le ramassage des bornes à compost s’effectuera deux à trois fois par semaine et le camion de collecte des ordures ménagères (bac gris) passera désormais une fois de moins sur les zones denses de Lyon 3, 6, 7, 8, et Vaulx-en Velin, Bron et Villeurbanne. Pour les zones pavillonnaires, le camion de collecte des ordures ménagères passera désormais une fois par semaine uniquement.

Par ailleurs, dans le cadre du marché, les prestataires retenus se sont notamment engagés à utiliser 100% de véhicules propres dont un minimum de 25 à 50% de véhicules électriques. Certaines prestations seront également effectuées en mode doux avec des vélos-bennes ou vélos-remorques pour les secteurs dit apaisés ou difficiles d’accès en véhicules.

Depuis 2019, la Métropole de Lyon a constaté une baisse de la quantité de déchets collectés dans le bac gris de près de 5% par habitant. Cette baisse pourrait avoisiner les 25% d'ici 2030. "Cette réduction est largement accompagnée par la collectivité qui développe de nombreux points de compost sur le territoire : 1 430 bornes, 26 000 composteurs individuels et 895 sites de compostage", précise la collectivité.