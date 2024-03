Lyon : une nouvelle formule pour le périscolaire du soir

Cette formule s’inscrit dans les ambitions du Projet éducatif lyonnais et vise à réaménager les temps du périscolaire afin d’améliorer le quotidien des familles. Le but étant de “proposer aux enfants un temps de qualité après la journée de classe, en donnant plus de souplesse aux parents“, selon un communiqué de la Ville.

Des temps pour chacun

Le périscolaire du soir sera donc organisé de manière différente, divisé en quatre temps distincts. Dès 16h45, la pause goûter se déroulera, avant la “tranqui-bulle“ ou le “temps des copains copines“, accessibles à 17 heures. La première option permet de passer un moment calme, sous surveillance des animateurs. L’autre proposera des jeux collectifs, des activités artistiques ou culturelles etc…

Une souplesse des horaires

Le grand changement de cette formule concerne les horaires. Désormais les parents pourront venir dès 17h45 pour récupérer les enfants de maternelle et 18 heures pour les primaires. Ainsi les familles bénéficieront de 30 à 45 minutes pour arriver pendant que les enfants jouent.

Ce nouveau dispositif se veut être égalitaire et la tarification restera calculée en fonction du quotient familial.

Les inscriptions seront ouvertes dès le 9 avril.