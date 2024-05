A Lyon, le programme périscolaire Pep’s agace les parents d’élèves

Ce mercredi, le collectif des Représentants des Parents d’Elèves de Lyon a déposé une demande de recours gracieux auprès de la Mairie de Lyon. Dans un communiqué, il réitère leur mobilisation contre cette réforme "qui manque de maturité".

Pour rappel, le programme Peps réorganise l’accueil périscolaire du soir en plusieurs temps : goûter, temps calme, activités pédagogiques et récréation. Pour les parents d’élèves, le point noir de ce nouvel aménagement réside dans les temps de sortie.

Les enfants inscrits à la garderie pourront quitter l’école à partir de 17h45 pour les maternelles, 18h pour les élémentaires, contre 17h30 actuellement. Le programme Pep’s prévoit un temps unique entre 16h45 et 18h30, contrairement au système actuel qui en compte deux, le premier entre 16h45 et 17h30, puis le deuxième entre 17h30 et 18h30.

Avec cette nouvelle organisation, les parents pourront venir chercher leurs enfants uniquement à partir de 18h, la plage horaire entre 16h45 et 17h disparaitrait.

Pas d’inscriptions sans modifications

Trois éléments sont pointés du doigt par le collectif.

Parmi eux, le manque de transparence et de dialogue de la Mairie qui organisent des réunions d’informations à 17h, "ce qui est plutôt étonnant pour des parents qui ont besoin de faire garder leurs enfants au moins jusqu’à 17h30", raille le communiqué. Ce dernier avance aussi l’absence de réunion d’informations dans certains établissements scolaires "pour une date d’inscription limitée au 31 mai alors que les inscriptions sont possibles jusqu’à la rentrée".

En complément, la pétition lancée par le collectif et signée par plus de 1700 parents réclament trois aménagements supplémentaires. Ils demandent la possibilité de venir chercher ses enfants à partir de 17h30 "permettant les activités extrascolaires et un rassemblement des fratries…", de nouvelles tarifications et la possibilité de varier les jours de garde.

Des parents dans le flou

La récurrence des campagnes de SMS, des mots collés dans le carnet ou encore l’affichage des noms des enfants non-inscrits agacent les parents d’élèves qui dénoncent une mise sous pression martelée d’une communication omniprésente dans les écoles. "Par crainte de ne pas avoir d’alternative, la plupart se réinscrivent, cela ne traduit en aucun cas une adhésion au projet ", précise le communiqué.

Avec la déposition de ce recours gracieux à la Mairie de Lyon, le collectif attend beaucoup du conseil municipal qui aura lieu ce jeudi. "Au moins une mention sera à l’ordre du jour du conseil municipal", assure le communiqué.