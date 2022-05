Lyon : une boîte à histoires courtes pour inciter les collégiens à la lecture

Cub’Edito c’est une boîte à histoires créée par le dispositif Short Edition, l’éditeur propulseur de littérature courte. Le principe est simple, les élèves rédigent des histoires courtes corrigées par les enseignants sur une plateforme numérique. Les histoires sont ensuite envoyées dans le Cub’Edito sur lequel se trouve 2 boutons qui permettent d’imprimer les créations. "L’élève se retrouve en position d’auteur, il n’écrit pas pour une note mais pour que ses camarades lisent sa création et le professeur prend la place d’éditeur", explique Christophe Sibieude, co-fondateur de Short Edition. "Pour faire lire, faire écrire peut être une superbe porte d’entrée", ajoute-t-il.

Au collège Professeur Dargent, les élèves volontaires rédigent des haïkus de la 6e à la 3e et les partagent avec leurs camarades grâce à la boîte à histoires. "Je crois que c’est un vrai défi de faire lire et de garder le contact avec le manuel et les livres sans passer par le numérique. La meilleure façon de lire c’est effectivement de lire un texte d’un camarade et de comprendre ce qu’il a voulu dire", affirme Philippe Carrière, directeur académique des services de l’Education nationale du Rhône. "Avec le Cub’Edito et le Site Edito, nous espérons réconcilier le plus grand nombre avec le support papier", assure Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

L’objectif vise donc à réconcilier les élèves avec la lecture, l’écriture et la langue française de manière générale. "Je pense que la boîte va inciter de nouveaux élèves à s’intéresser à la lecture grâce à des histoires courtes. Et puis, on se sent fier quand c’est notre histoire qui est imprimée", confie un élève de 5e du collège.

La Métropole de Lyon va équiper 28 établissements d’ici septembre 2022 soit 350 classes sur le territoire et 70 enseignants et documentalistes mobilisés et formés. L’opération sera financée avec une enveloppe de 60 000 euros. "Avec ces dispositifs, la Métropole souhaite accompagner la réussite éducative, lutter contre l’illettrisme et permettre de désacraliser le livre. C’est encore un défi pour plusieurs établissements et nous avons travaillé en lien permanent avec les enseignants et proviseurs pour proposer des outils adaptés à leurs besoins sur le terrain, entre le distributeur d’histoires courtes et la plateforme créative", déclare Véronique Moreira, vice-présidente de la Métropole de Lyon.

Une initiative qui se veut inclusive en permettant de toucher tous les âges et les niveaux. "La maîtrise de la lecture et de l’écriture font partie des clés pour comprendre le monde", conclut Véronique Moreira face aux élèves investis dans le CDI du collège.