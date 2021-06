Lyon : la Tony Parker Adéquat Academy accueille Agnès Perrin-Turenne comme nouvelle directrice 

Ce concept qui allie "passion, études et emploi" a reçu plus de 120 académiciens lors de ces deux premières années.

La Tony Parker Academy qui se qualifie comme étant "un véritable incubateur de formation et de passions", intègre Agnès Perrin-Turenne au sein de la gouvernance comme directrice exécutive.

D’abord entrepreneuse puis directrice du développement chez Acadomia pendant 8 ans, Agnès Perrin-Turenne se dit "honorée de la confiance que Tony Parker m’accorde pour l’accompagner dans ses projets ambitieux, le foisonnement des idées et des perspectives laisse entrevoir de magnifiques défis à relever".

Plusieurs partenaires privés et institutions publiques ont été séduits par la Tony Parker Academy à Lyon, ce qui devrait permettre à Tony Parker et ses équipes de "bâtir une référence et un réseau d’Academy en France et à l’international".