Lyon : des parents d’élèves à vélo pour dénoncer la pollution de l’air des écoles

Deux manifestations se tiendront à l’école Buisson dans le 5e arrondissement de Lyon et à l’école Berthelot dans le 7e arrondissement. Les parents d’élèves répondent à un appel du collectif "La rue est à nous". Selon eux, la totalité des élèves de la métropole sont exposés à des taux de dioxyde d’azote supérieurs aux recommandations de l’OMS. Sur la carte de mesure de la pollution, les écoles se situent dans des zones noires considérées comme "qualité de l’air très préoccupante". Un recours de justice a été déposé en mars 2020 par le collectif contre la pollution à l’école Michel Servet.



Deux convois de vélos partiront à 7h50 pour une arrivée prévue à 8h20 à l’école Buisson. Les parents, accompagnés de Marielle Perrin, adjointe à la mairie du 5e arrondissement, demandent des pistes cyclables plus sûres pour permettre aux enfants de se déplacer en sécurité. Un stand sera installé à la sortie des classes par les parents d’élèves de l’école Berthelot afin de demander l’apaisement de l’avenue Berthelot et d’alerter sur les niveaux de pollution. Des élus devraient être présents.

La mobilisation s’inscrit dans le cadre de la semaine européenne "Streets for Kids", initiée par la "Clean Cities Campaign". Plus de 150 écoles vont se mobiliser pour demander des rues scolaires contre la pollution de l’air.