"Pélo", un terme en train de dépasser les frontières de Lyon ?

Doucement mais sûrement, certains mots sont en train d'être adoptés par le reste du pays, qui risque d'être vite fâné de la capitale des Gaules.

Selon un sondage du site d'apprentissage des langues en ligne Preply, le terme "pélo", qui signifie mec, est familier pour 39% des habitants des autres régions. Un pourcentage très loin des 67% de Français qui connaissent bien le terme marseillais "fada", ou même les 60% à avoir capté la signification du "gavé" bordelais.

Pour les 1500 sondés, le parler lyonnais, que les réseaux sociaux ont tendance actuellement à caricaturer en un langage de cité très répétitif, n'a pas une bonne image. Pour 12,6% d'entre eux, ce sont les expressions lyonnaises comme pélo, cher, gone, se la racler ou chaber qui ont les plus ridicules de France. Soit la 3e place derrière les expressions alsaciennes (24,4%) et les expressions marseillaises (14,4%).

Enfin, ils ne sont que 4,4% des sondés à estimer que c'est à Lyon qu'on utilise le plus souvent des expressions régionales. Sans surprise, Marseille enterre la concurrence avec la première gache 35,1% des suffrages.