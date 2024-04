Plus de 100 balades autour de Lyon avec Lyon Découverte : notre hors-série 2024 est en kiosques !

Au sommaire de ce numéro exceptionnel printemps-été 2024 :

De nombreuses balades détaillées, avec leur durée et leur degré de difficulté, mais aussi des interviews et portraits, des infos pratiques et shopping pour réussir au mieux vos escapades dans la nature si variée qui entoure la capitale des Gaules.

La randonnée a toujours été l’une des activités sportives phares en France. Qu’elle soit digestive le dimanche après-midi en famille ou organisée à l’autre bout de la France avec du matériel de pointe, la balade nous fait avaler des kilomètres. Et suite au déconfinement, on observe une explosion de la pratique. À tel point que certains secteurs prisés s’inquiètent d’une sur fréquentation de leurs sentiers ! Que vous soyez un randonneur acharné ou une personne souhaitant se reconnecter avec la nature et la beauté de nos paysages, la rédaction de Lyon Découverte a pensé à vous. Beau titre des années 2000 mettant en avant la richesse de nos territoires auvergnats et rhônalpins, de sa géographie, culture et gastronomie, il est aujourd’hui relancé pour vous permettre de facilement sélectionner la destination peu éloignée, qui vous fera pourtant voyager dans la formidable diversité que proposent les départements autour de Lyon. Ne négligez pas la préparation en amont d’une telle sortie, mais prenez du plaisir avant tout ! À vos marques, prêts ? Randonnez !