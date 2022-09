Lyon : des associations de protection animale souhaitent l’arrêt des balades en poney au parc de la Tête d’Or

Sous la coordination de la PAZ (Paris Animaux Zoopolis), plus d’une dizaine d’associations de protection animale, en totalité, réclament la fin des balades des poneys au parc de la Tête d’Or.

Elles expliquent, dans un communiqué commun, que ces balades "constituent des attractions et transforment les poneys en biens de consommation" et portent donc préjudice à l’animal.

Les associations rappellent que ces animaux ont besoin "d’un accès à de l’herbe ou à du foin très régulièrement, selon le rythme d’un herbivore" et que, bien souvent, "quand les poneys sont âgés ou malades, ils sont bien souvent envoyés à l’abattoir".

La convention actuelle arrivant à son terme le 31 décembre 2022, les associations demandent donc que celle-ci ne soit pas renouvelée. Elles interrogent la mairie lyonnaise, à la fin de leur communiqué. "Est-ce acceptable qu’une Mairie contribue à alimenter des refuges déjà débordés ? Si oui, est-ce que la Mairie prendrait en charge les frais vétérinaires et de pensions pour la fin de leur vie ?".

Il ne reste plus qu’à attendre la réponse de la municipalité.