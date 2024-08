Attentats, conflits politiques : comment Lyon s'est dressée pour l'indépendance de l'Algérie

Car à partir de 20 ans, les Lyonnais qui devaient faire leur service militaire partaient systématiquement se battre en Algérie.

Durant le conflit, un climat d'insécurité régnait entre Rhône et Saône, avec des attentats qui se multipliaient. Il s'agissait de règlements de comptes entre Algériens installés à Lyon et qui appartenaient à des mouvements favorables à l'indépendance, mais concurrents : le FLN et le MNA.

Plusieurs milliers d'Algériens vivaient déjà dans la capitale des Gaules, employés comme main d’œuvre bon marché par les entreprises depuis la fin de la Première Guerre mondiale puis durant les années 50.

Les militants des deux camps avaient des bistrots dans la région lyonnaise. Du coup, des commandos allaient mitrailler ces cafés. Et régulièrement, on retrouvait des Algériens étranglés dont les corps avaient ensuite été jetés dans le Rhône.

Il y avait également des attentats du FLN contre des élus français. En 1958, une bombe avait explosé devant l'appartement du conseiller municipal lyonnais Félix Rollet, rue Duquesne dans le 6e arrondissement.

En septembre de la même année, une fusillade s'était produite dans le poste de police de Bellecour, au cours de laquelle sept policiers avaient été blessés. Quatorze membres du FLN avaient été arrêtés et quatre avaient été condamnés à mort. Lors de son procès, l'un d'entre eux avait brandi un drapeau du FLN et avait crié : "Vive l'Algérie libre et indépendante!"

Source de différends politiques

Politiquement, il y avait deux clans à Lyon. Les élus de gauche qui étaient pour l'indépendance parce qu'ils dénonçaient la colonisation vue comme un esclavage. Quelques élus du centre qui trouvaient absurde que l'Algérie soit dirigée par des Français. Et les partisans de l'Algérie française avec des gaullistes et des militants d'extrême-droite, notamment membres de l'Action française très implantée à Lyon.

Parmi les gaullistes attachés à l'Algérie française, le député Jacques Soustelle. Un personnage qui, avec son allure d'intellectuel avec ses grosses lunettes rondes, n'était pas très populaire. Incapable de tutoyer ses interlocuteurs, il n'avait pas d'appartement à Lyon.

Elu parlementaire en 1951, ce résistant qui fut un proche de Charles de Gaulle n'a pas hésité à dénoncer la politique du général après 1958. Car Soustelle fut gouverneur à Alger entre 1955 et 1956 et s'était engagé auprès des Pieds noirs.

Le maire de Lyon, Louis Pradel, se montrait bien plus discret que Jacques Soustelle sur la question algérienne. Il avait compris que sa ville était modérée, et que pour durer, un maire ne devait pas prendre parti dans les grands débats politiques nationaux. Ce qui lui a permis de calmer le jeu en janvier 1960, alors que la tension était à son paroxysme après les émeutes d'Alger.

Autre personnage lyonnais ayant joué un rôle important dans la guerre d'Algérie : Hélie de Saint-Marc. Ancien résistant déporté à Buchenwald, officier en Indochine, il était chef d'un régiment de parachutistes de la légion en Algérie. Il a ensuite participé au putsch des généraux contre De Gaulle en avril 1961. Ce qui lui a valu cinq ans de prison.

Lyon prend parti pour l'indépendance

L'évènement déterminant fut la conférence donnée par Charles de Gaulle le 22 janvier 1960 durant laquelle il a réaffirmé le droit à l'autodétermination des Algériens. Ce qui a déclenché une émeute des Pieds noirs en Algérie, et une vague d'attentats à Lyon jusqu'à la fin du mois. Ainsi que plusieurs règlements de comptes entre membres du FLN et du MNA, notamment à la sortie d'un café du 3e arrondissement et à l'entrée des usines Berliet.

Les Lyonnais devaient donc choisir un camp : impossible de rester indifférent à cette guerre. Et c'est une minorité de la population qui soutenait l'Algérie française. La plupart avait compris que l'indépendance était le moyen le plus rapide de mettre fin au conflit et d'organiser le retour des mobilisés. Les syndicats comme FO et la CGT, mais aussi les francs-maçons, les sympathisants communistes et de la SFIO jouèrent un rôle pour mobiliser l'opinion contre la guerre.

L'extrême-droite était tout de même bruyante et organisée. En février 1960, plusieurs militants comme Jean Paret, Roger Saint-Roch, Pierre Olivesi et Jeanine Jean sont arrêtés pour avoir distribué des tracts contre la politique gaulliste en Algérie. Et des étudiants lyonnais proches du FLN sont également interpellés pour avoir imprimé des tracts et caché des armes. Certains prêtres versaient également dans la cause indépendantiste, cachant des clandestins, fabriquant des faux papiers...

Après janvier 60, les violences ont cessé progressivement à Lyon entre les mouvements indépendantistes. Surtout après le référendum du 8 janvier 1961 où les Lyonnais ont voté à plus de 70% en faveur de l'indépendance de l'Algérie. L'OAS, créée pour faire échouer la paix en organisant des attentats, n'agit pas entre Rhône et Saône.

Après les accords d'Evian en mars 1962, plus de 40 000 Pieds noirs ont été rapatriés à Lyon. Louis Pradel, avec l'appui du conseil municipal, avait anticipé en réservant des logements, notamment dans le quartier de la Duchère.

Le pouvoir du maire se voit d'ailleurs renforcé avec cet épisode. Il pourra compter sur les voix de ces nouveaux électeurs qui haïssent De Gaulle. Et Pradel battra ainsi très facilement Maurice Herzog en 1965, le ministre gaulliste parachuté pour les municipales.

Quant à Jacques Soustelle, il s'exila en Suisse en voyageant dans le coffre de la voiture d'un ami, persuadé que le général de Gaulle comptait le faire arrêter. Il y restera jusqu'en 1968, lorsqu'une loi d'amnistie permettra de tourner la page des partisans de l'Algérie française.

Après les Pieds noirs, de nombreux immigrés arrivèrent à Lyon en provenance de l'Algérie dans les années 60, souhaitant profiter de la période de forte croissance économique traversée par la France. C'est logiquement dans l'Est lyonnais où les terrains sont bon marché que se construisirent de grands ensembles pour les accueillir : Vénissieux, Vaulx-en-Velin...