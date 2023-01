Guerre d’Algérie : les écologistes veulent une esplanade du 19-mars-1962 à Lyon, l’opposition crie à la division

Il se trouve que cette esplanade n’a pas de nom. Et les élus écologistes de Lyon entendent y remédier.

A l’occasion du conseil du 3e arrondissement mardi dernier, l’exécutif a souhaité la dénommer esplanade du 19-mars-1962. Soit la date d’entrée en vigueur du cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie et qui correspond désormais à la journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes du conflit entre la France et le pays du Maghreb.

Ce qui n'était pas du goût de l’opposant, membre du groupe Droite centre et indépendants, Thierry Ricard qui a tenu à prendre longuement la parole pour dénoncer cette délibération "qui n’est pas anodine et qui a une forte valeur symbolique".

"Je sais qu’elle sera adoptée, vous avez la majorité. Il n’en demeure pas moins que parfois, il ne faut pas jouer avec le feu", a prévenu l’élu, qui s’est lancé dans un grand cours d’histoire.

Selon Thierry Ricard, "il aurait été plus simple de dénommer l’esplanade des Accords d’Evian, pour inciter les citoyens à voir à quoi ils correspondaient. Car ces accords n’ont pas arrêté les morts, il faut se souvenir du drame terrible dans l’année qui a suivi avec le massacre des harkis. (…) Vous auriez été plus inspirés de l’appeler esplanade de l’Amitié entre la France et l’Algérie. (…) La constitution française spécifie que la République française est une et indivisible. Notre groupe pense que cette dénomination est un facteur possible de division. (…) Vous prenez de lourdes responsabilités".

"C’est comme nier l’Holocauste"

La maire du 3e Véronique Dubois-Bertrand a repris la parole pour évoquer son histoire personnelle autour de cette "guerre cruelle qui fait encore souffrir" : "Je la vis par mon père qui a été lieutenant d’une harka, il a dû laisser des harkis en Algérie. Je connais bien le problème. Pour autant il me semble important que cette date soit écrite car les jeunes ne savent pas que c’est une date importante. C’est un rappel de l’histoire pour que ces choses-là ne se reproduisent pas. (…) C’est comme nier l’Holocauste…Nier ce qu’il s’est passé en Algérie, ce n’est pas possible".

"Ca se retournera peut-être contre l’exercice-même de votre mandat", a conclu Thierry Ricard, pas convaincu.

L’échange se terminera par un lunaire "Merci, ou plutôt pas merci" de Michaël Maire, l’adjoint qui présentait la délibération et donc vexé que la dénomination proposée soit contestée avec des arguments.

A noter que des membres de la majorité se sont abstenus sur ce vote, qui passera ensuite au conseil municipal pour être définitivement validé.

La réalité, c’est probablement que rares sont ceux qui connaîtront le nom de cette esplanade, quel qu’il soit, et que tout le monde continuera à évoquer les Berges du Rhône. D’ailleurs, qui sait aujourd’hui que le quai devant cet espace se nomme quai Marie Sklodowska Curie ?