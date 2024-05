Attaque au couteau à Lyon : le suspect suivi par le Vinatier se pensait recherché par la mafia

Probablement pas si la justice décide de confirmer que l'auteur présumé de l'attaque au couteau dans le métro à Lyon souffre de lourds problèmes psychiatriques.

Selon le Progrès, ce ressortissant marocain âgé de 27 ans aurait déclaré s'être senti "poursuivi par la mafia". Des hallucinations qui l'auraient poussé selon lui à passer à l'acte dimanche après-midi à la sortie d'une rame du métro B à la station Jean-Jaurès, poignardant quatre usagers, les blessant tous, dont deux grièvement.

Dimanche soir, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a reconnu que Mustapha E.J. était suivi psychiatriquement par plusieurs établissements en France, malgré l'OQTF délivrée en 2022. Il était notamment suivi par le Vinatier dans l'agglomération lyonnaise.

Ses victimes sont âgées de 16 à 41 ans. Les deux hommes les plus grièvement atteints ont 16 et 28 ans. Ils ont été poignardés de face, à l'abdomen et à la cage thoracique. Leurs jours ne sont toutefois pas en danger comme l'ont confirmé les services de l'Etat.